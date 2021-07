Agnelli: «Calcio in crisi, club rischiano insolvenza. Inter ha chiesto prestito»

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’area sportiva della Juventus, il presidente Agnelli ha parlato anche della situazione economica del calcio europeo e dell’Inter.

INSOLVENZA – Queste le parole di Andrea Agnelli in conferenza stampa: «Gli effetti della pandemia stanno toccando tutti. Secondo i dati della UEFA, c’è necessità di liquidità nel sistema per 8,5 miliardi. Si stima che il 30-40% saranno immessi tramite equity, il 30-40% tramite debiti e il restante 20% in insolvenza. Circa 120 club si troveranno in situazioni di insolvenza nel giro di poco tempo. Ci sono squadre che hanno dovuto chiedere prestiti come l’Inter, il Barcellona, il Porto e il West Ham. Altre hanno fatto aumenti di capitale, come noi. Per arrivare a questa cifra, saranno presto comunicate nuove riforme».