L’agente di Chiesa: «Besiktas? Io non so davvero nulla»

Federico Chiesa, in rottura con la Juventus, era stato accostato anche al Besiktas, non solo all’Inter e ad altre italiane. L’agente dell’esterno però, ha chiuso ogni dubbio come riportato da Gianluca Dimarzio.

NOMI – Fali Ramadani, procuratore di Federico Chiesa, nel corso delle firme di Pubill con l’Atalanta a Bergamo, è intervenuto sulla questione dell’esterno della Juventus che negli scorsi giorni è stato avvicinato a molte squadre europee. L’ultima, in ordine cronologico, il Besiktas. Yücel, numero due del club turco, negli scorsi giorni, aveva acceso il caso con una dichiarazione dove lasciava intuire di un contatto tra Chiesa e il club di Istanbul. Parole forti e di un certo peso: «Siamo interessati a lui. Ma le aspettative non sono molto razionale e non sembra possibile soddisfarli. Pertanto, da oggi Chiesa non è nell’agenda del Beşiktas». Accostato anche all’Inter, Federico Chiesa sarà uno di quei giocatori che potrebbe infiammare il mercato di molte squadre italiane. E l’Inter sicuramente guarderà con attenzione.

Niente Turchia per Chiesa: le parole dell’agente

ZERO – Al sito di Gianluca Dimarzio, ha parlato Fali Ramadani. Il super agente è il procuratore di Federico Chiesa che ha chiuso ogni dubbio su un possibile passaggio del bianconero in Turchia. Queste le sue parole: «Non conosco la persona in questione e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa».