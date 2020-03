Ag. Viviano: “A disposizione dell’Inter, poi non in porto. Resta il piacere”

Viviano è stato vicino all’Inter a febbraio, complice l’infortunio di Handanovic. Dopo le parole del portiere (vedi articolo) ora è toccato al suo agente Claudio Vigorelli, che intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb” ha spiegato com’è andata l’operazione poi interrotta.

SFUMATO ALL’ULTIMO – Emiliano Viviano poteva essere tesserato dall’Inter, poi non se n’è fatto più niente. Il suo agente Claudio Vigorelli commenta la trattativa: «Emiliano si è messo a disposizione quando ha ricevuto la chiamata, ma l’infortunio di Samir Handanovic è sembrato meno grave del previsto. L’Inter ha pensato di prendere un portiere e quindi ai dirigenti è venuto in mente subito Viviano. Questo ci ha fatto piacere. Per qualche giorno c’è stata questa grande possibilità che poi non è andata in porto. Rimane il piacere di essere stato preso in grande considerazione dai dirigenti. Emiliano ha tanta voglia di tornare protagonista, in estate arriverà il suo momento».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo