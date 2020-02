Ag. Satriano: “Inter squadra perfetta per lui. Premier League? Il sogno…”

Intervistato in esclusiva dal tabloid inglese The Sun, Nick Maytum, agente di Martin Satriano, ha parlato del trasferimento del suo assistito all’Inter e del suo sogno di giocare in Premier League con la maglia del Liverpool.

SQUADRA PERFETTA – Arrivato in nerazzurro nell’ultimo giorno di mercato (vedi articolo), Martin Satriano potrebbe essere – a detta di molti addetti ai lavori – il nuovo Zlatan Ibrahimovic. Del giocatore e del suo trasferimento ha parlato Nick Maytum, agente inglese che lo ha portato a Milano direttamente dall’Uruguay: «L’Arsenal è stata parecchio interessata al giocatore, così come altri club, ma penso che l’Inter fosse la squadra perfetta per lui. Andare in Italia è il passo giusto da fare per crescere. C’era anche dell’interesse dalla Premier League, ma penso che sia uno step che arriverà più avanti. Il Liverpool è la sua squadra preferita, specialmente per come stanno giocando al momento. È da più di cinque anni che mi occupo di Satriano e abbiamo fatto ora la prima mossa. Bisogna lavorare molto e nel modo giusto, anche se le persone pensano che fare il procuratore sia un lavoro semplice, dove basta spostare un giocatore e ricevere la commissione, ma non è così».