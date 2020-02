Ag. Mendy: “Cercato dall’Inter, ma ha scelto il Real Madrid per un motivo”

Intervenuto ai microfoni di “Tuttosport”, Yvan Le Mée, agente di Ferland Mendy, ha svelato perché il terzino ha detto sì al Real Madrid e non ad altri club come l’Inter

RETROSCENA – Queste le parole di Yvan Le Mée, agente di Ferland Mendy, ha rivelato il motivo per cui il terzino, suo assistito, disse no ad altri club per vestire la maglia del Real Madrid: «Lo cercavano Barcellona, Inter e Juventus. Ma Zinedine Zidane lo ha voluto fortemente con sé e con lui la difesa del Real Madrid ora è più forte».