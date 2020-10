Ag. Lukaku: “Scelta giusta portarlo all’Inter! Oggi è il migliore perché…”

Romelu Lukaku

Pastorello – agente di Lukaku -, intervistato dall’emittente inglese Sky Sport UK, elogia il suo assistito e sottolinea l’importanza dell’ambiente Inter per ottimizzare le sue prestazioni. Il giudizio nel complesso non può che essere positivo

NUMERO UNO AL MONDO – L’agente Federico Pastorello non può che “coccolare” ulteriormente Romelu Lukaku: «Alla fine possiamo dire che la scelta di portarlo in Italia è stata quella giusta. In particolare all’Inter. Perché qui si è sentito in una grande famiglia. I tifosi interisti lo amano in modo incredibile. Più che un calciatore, Romelu è un uomo che ha bisogno di sentire affetto intorno a sé, perché è molto sensibile. Quando avverte queste sensazioni positive – di chi gli vuole bene e si interessa a lui -, è il migliore che il mercato può offrire. Anche se ovviamente non può offrirlo, perché l’Inter non lo lascia partire (ride, ndr). Per qualità, attitudine e mentalità, al momento Lukaku è sicuramente il miglior attaccante in circolazione». Queste le parole di Pastorello sul “suo” bomber belga.