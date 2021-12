Ag. Eriksen: «4 club su Christian. Si allenerà a Milano, risposte positive»

Eriksen ha risolto il suo contratto con l’Inter (vedi articolo), ma ha ancora l’obiettivo di continuare a giocare a calcio. Il suo agente, Schoots, ha parlato del futuro del fuoriclasse al quotidiano danese Ekstra Bladet.

SPERANZA – Martin Schoots torna a parlare di Christian Eriksen e del suo futuro, dopo l’addio forzato all’Inter: «Spero che abbia un futuro sul campo di calcio. Sono già quattro i club che hanno chiesto informazioni sulla situazione di Christian. E sì, ce n’è uno danese tra questi. Christian continuerà ad allenarsi a Milano, perché è lì che vivono lui e la sua famiglia. Vuole continuare fuori dal club. L’Italia è l’unico Paese in cui è ufficialmente vietato praticare sport con defibrillatore impiantato. Non è permesso nemmeno andare in palestra per allenarsi. Si sente davvero bene. Tutte le risposte fisiche che riceve sono davvero positive. Non c’è motivo per non sognare o per non sperare».

Fonte: ekstrabladet.dk