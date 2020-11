Ag. Di Gregorio: “Obiettivo titolarità nell’Inter! Il Monza è solo uno step”

Carlo Alberto Belloni, agente del portiere del Monza Di Gregorio, ha rilasciato una lunga intervista al portale “Pianeta Serie B”. L’estremo difensore, di proprietà Inter, ha voglia di tornare all’Inter per raccogliere l’eredità di Samir Handanovic

FUTURO – Michele Di Gregorio, portiere del Monza di proprietà dell’Inter, ha le idee chiare per il futuro: tornare in nerazzurro e raccogliere l’eredità di Samir Handanovic tra i pali. L’estremo difensore, di proprietà del club nerazzurro, ha avuto a che fare con il coronavirus di recente. Il suo agente, Carlo Alberto Belloni, ha rilasciato queste dichiarazioni al portale “Pianeta Serie B”: “Se dobbiamo parlare di obiettivi a lungo raggio, l’abbiamo sempre detto e non ci nascondiamo oggi, direi che l’obiettivo è quello di tornare a giocare nell’Inter. Michele ci è cresciuto da quando ha 6 anni e abbiamo prolungato per altri 4 anni con i nerazzurri. Anche loro, quindi, hanno la consapevolezza di avere in grembo un portiere di assoluta prospettiva. Vice Handanovic? Lo sloveno ha 32/33 anni, Michele ne ha esattamente 10 in meno. Il percorso che ha portato Handanovic a diventare portiere e capitano dell’Inter, Di Gregorio lo farà e noi ci siamo immaginati di poterlo fare appunto col Monza, che ha grandi progetti e ambizioni, non si sono nascosti nel dire che vogliono vincere il campionato di B e una volta arrivati in A non vogliono fare le comparse. Hanno un potenziale economico tale da poter mantenere la massima serie, cosa che riesce a poche neopromosse proprio per un discorso di budget e stipendi“.

