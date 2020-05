Adrien Silva: “Joao Mario giocatore magico. Quando avevamo problemi…”

Condividi questo articolo

Adrien Silva, attuale giocatore del Leicester City in prestito al Monaco, ha parlato a Eleven Sports Portugal, dove nell’elogiare i compagni con cui ha giocato in carriera ha nominato anche Joao Mario, con cui ha condiviso la maglia dello Sporting CP.

PROBLEM-SOLVER – Parole al miele quelle di Adrien Silva nei confronti dell’ex compagno di squadra Joao Mario. I due infatti hanno condiviso la maglia dello Sporting CP dal 2012 al 2016, prima del passaggio all’Inter di quest’ultimo. Adesso i due si trovano entrambi in prestito, uno al Monaco e l’altro alla Lokomotiv Mosca (anche se è ormai praticamente sicuro che i russi non eserciteranno il diritto di riscatto), ma questo non ha impedito a Silva di elogiare il centrocampista nerazzurro: «Quando giocavamo insieme, io e William Carvalho, agendo in posizione arretrata rispetto a lui, potevamo ammirare le sue giocate. Quando avevamo dei problemi bastava che gli dessimo il pallone e lui risolveva tutto. È un giocatore magico».