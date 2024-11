Adriano saluta il calcio: alla partita d’addio attesi tanti grandi ex Inter!

Prossimamente andrà in scena la partita d’addio al calcio di Adriano. Insieme all’Imperatore scenderanno in campo tanti altri importanti ex calciatori dell’Inter.

ULTIMA SFIDA – L’imperatore Adriano appena definitivamente i suoi scarpini al chiodo. Prima di farlo, però, l’ex calciatore dell’Inter sceglie di salutare il rettangolo verde in grande stile. Come reso noto un paio di mesi fa, infatti, è in programma a breve la partita d’addio al calcio allo Stadio Maracana di Rio de Janeiro. Un’amichevole, organizzata in associazione con la compagnia sportiva MTR7, in partnership con MCASport, e lo studio legale Diogo Suouza, che vedrà scendere in campo il Flamengo e l’Inter. L’Imperatore disputerà un tempo di gioco con entrambe le squadre, che hanno rappresentato due momenti fondamentali della carriera del calciatore brasiliano.

Adriano, ecco gli ex calciatori dell’Inter che parteciperanno alla partita d’addio al calcio

I PRESENTI – Al fianco di Adriano scenderanno in campo, il prossimo 15 dicembre 2024, anche tanti altri volti noti del calcio italiano. Tra i nomi, comunicati da Sky Sport 24, Ramiro Cordoba, Nicola Burdisso, Carlos Gamarra, David Pizarro, Maxwell, Maicon, Julio Cesar e Marco Materazzi. Tutti ex calciatori e colleghi dell’Imperatore, che nel corso della sua carriera ha vestito in Serie A le maglie di Parma, Inter e Roma. Grande attesa, dunque, per l’ultimo walzer di Adriano nella partita del suo addio al calcio, dove tornerà ad indossare i colori nerazzurri insieme a tanti altri grandi ex che hanno fatto la storia dell’Inter e del calcio.