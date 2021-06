Adriano, parla il fratello Thiago: «Dall’Inter affetto e amore. Ibrahimovic…»

Adriano ha scritto fugacemente pagine di storia nerazzurra. Thiago Ribeiro, il fratello, ha rilasciato una lunga intervista all’emittente ESPN Brazil. Thiago sta seguendo le orme del fratello maggiore che ha dominato la scena per molti anni in Italia con le maglie di Parma e Inter. La fine del dominio, con il conseguente ritorno in Brasile, è legato alla scomparsa del padre.

AMORE INTER – Durante il periodo di crisi vissuto da Adriano, l’ambiente Inter ha dimostrato di essere costituito da persone dal grande cuore. Il fratello Thiago Ribeiro: «Tutti i giocatori dell’Inter hanno avuto molto affetto per lui nei momenti difficili. Non solo perché era “L’Imperatore”, ma per la persona che è. Il presidente (Massimo Moratti, ndr) gli ha dimostrato sempre affetto e amore. Quando mio fratello era a Milano andavo agli allenamenti, scattavo foto e parlavo con i giocatori. In particolare con i brasiliani, come Maicon e Julio Cesar».

IBRAHIMOVIC – Tutti lo vedono come un duro e un giocatore dal carattere forte, ma Zlatan Ibrahimovic sembra avere un lato “buono” e “dolce”: «Ibra sembra essere un duro, ma è stato davvero bello per come si è legato a mio fratello. Una volta Adriano lo ha invitato a casa sua perché gli piaceva riunire i giocatori dell’Inter per far assaggiare la cucina di nostra mamma». Questo il ricordo nerazzurro del giovane Thiago, che conferma quanto raccontato di recente proprio dal fratello Adriano (vedi articolo).

Fonte: ESPN Brazil – Vladimir Bianchini