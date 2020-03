Adriano: “In Italia ho rivisto il Sanchez di Barcellona. Il mio consiglio…”

Condividi questo articolo

Adriano Correia, ex difensore del Barcellona che attualmente milita nell’Atletico Paranaense, nel corso di un’intervista rilasciata a La Tercera ha parlato di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter e suo ex compagno di squadra ai tempi di Barcellona.

POTENZIALE – Adriano Correia spende parole di elogio per Alexis Sanchez. L’ex difensore del Barcellona da un consiglio all’attaccante dell’Inter: «Sanchez? È una persona eccezionale e ha ancora molto potenziale, su questo non c’è dubbio. Ha avuto alcuni mesi difficili in Inghilterra, ma penso che andare in Italia gli abbia fatto bene. Ho visto di nuovo l’Alexis di Barcellona. Consiglierei a Sanchez di rimanere in Italia, perché le sue prestazioni sono migliorate molto ha più opportunità che in Inghilterra, come le avevaavute prima a Barcellona o in altri club».