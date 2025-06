Adriano: «Ho un bellissimo rapporto con Zanetti! Chivu profilo giusto»

Adriano, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale brasiliana, in una lunga intervista a DAZN, è tornato a parlare del suo passato all’Inter.

IMPERATORE – Adriano si è raccontato nell’intervista a DAZN in Família – Vita di un Imperatore, partendo dal suo celebre soprannome: «Mi ha fatto strano esser chiamato Imperatore. Vengo da una favela e dopo qualche anno sono stato chiamato così. È chiaro che questo ti faccia pensare. Ma se Dio ha voluto questo, non c’è niente da fare» . Riguardo al ritorno in Brasile e l’addio all’Inter ha spiegato: «Dopo la morte di mio padre non avevo più la testa per poter giocare all’Inter. Ho scelto di tornare in Brasile perché non volevo danneggiare la squadra e i miei compagni. Mio padre ha sempre fatto tutto per la mia famiglia, ed era a me che toccava aiutare i miei cari» .

EX COMPAGNI – Sul rapporto con gli ex compagni nerazzurri ha detto: «Sono molto legato a Zanetti e Cordoba, all’Inter mi hanno accolto come un fratello, o come un figlio. Materazzi ha fatto la stessa cosa, stava sempre con me. Sono persone che mi hanno dato tutto per cercare di non andare via dall’Inter» . Infine, parlando del nuovo allenatore Cristian Chivu, Adriano ha commentato: «È il profilo giusto, gli auguro il meglio. Non è facile gestire una grande squadra come l’Inter, ma quando arriva un allenatore giovane il gruppo lo accoglie bene, soprattutto se è stato un giocatore dell’Inter. Quando c’è il gruppo, c’è tutto» .