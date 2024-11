Adriano: «Fuga dall’Inter? Piansi alla spalla di Moratti! Massacrato»

L’Imperatore Adriano si racconta a 360° gradi sulla sua vita. L’ex giocatore brasiliano, a Player’s Tribune, ha fatto sapere diverse cose, anche legate all’Inter.

PRIMO NATALE MILANESE – Adriano e le sue prime difficoltà a Milano: «Quando sono andato all’Inter, ho sentito un colpo molto forte nel primo inverno. Arrivò Natale e rimasi nel mio appartamento da solo. A Milano fa un freddo cane. Quella depressione che colpisce durante i mesi gelidi nel nord Italia. Tutti in abiti scuri. Le strade deserte. Le giornate sono molto corte. Il clima è umido. Non avevo voglia di fare niente. Tutto questo unito alla nostalgia di casa e mi sentivo una m***. Tuttavia, Seedorf era un amico straordinario. Lui e sua moglie prepararono la cena per i loro cari la vigilia di Natale e invitarono me. Wow, questo fratello ha un livello grandioso. Immagina il ricevimento di Natale a casa sua. Un’eleganza che devi vedere. Tutto era molto bello e delizioso, ma a dire il vero, volevo essere a Rio de Janeiro».

Le difficoltà di Adriano: fuga dall’Inter, ritorno e stampa

RIENTRO – Infine, Adriano conclude in questo modo: «Quando sono qui, nessuno da fuori sa cosa sto facendo. Questo era il loro problema. Non capivano perché andassi nella favela. Non era per l’alcol, o per le donne, e tanto meno per la droga. Era per la libertà. Ho provato a fare quello che volevano. Contrattati con Roberto Mancini. Ho provato con José Mourinho. Ho pianto sulla spalla di Moratti. Ma non sono riuscito a fare quello che mi chiedevano. Sono rimasto bene per qualche settimana, ho evitato l’alcol, mi sono allenato come un cavallo, ma c’era sempre una ricaduta. Ancora e ancora. Tutti mi hanno massacrato. Non ce l’ho fatta più».