Adriano ancora in campo con l’Inter: sarà l’ultimo walzer dell’Imperatore!

Adriano dice definitivamente addio al calcio giocato attraverso un’amichevole organizzata con le sue due squadre del cuore: Inter e Falmengo. Ecco tutte le informazioni sull’evento e le motivazioni.

DOVE E QUANDO – La sua ultima volta in campo, fra i professionisti, risale al 2016, quando giocò solo due partite con il Miami United nella Quarta Divisione degli Stati Uniti. Dopo circa otto anni l’Imperatore Adriano è pronto ad indossare nuovamente gli scarpini per salutare definitivamente il calcio gioco. A lanciare la notizia è Globo Esporte, che racconta i dettagli sull’ultimo giro di walzer sul rettangolo verde del brasiliano ex Inter. Sarà proprio con gli ex compagni nerazzurri, insieme a quelli del Flamengo, a scendere in campo il prossimo 15 dicembre. L’amichevole si terrà allo stadio Maracana di Rio de Janeiro e sarà organizzata dalla società “MTR7” in collaborazione con “MCAsport” e “Diogo Souza Advogados”. Come speciale guest, ad Adriano sarà affidato il compito di convocare e invitare tutti i giocatori all’amichevole.

MOTIVAZIONI – Non a caso le due squadre scelte per l’addio sono Flamengo e Inter. L’Imperatore Adriano è, infatti, cresciuto nella società brasiliana, dove in totale ha collezionato 84 presenze e 46 gol; in nerazzurro, invece, si è affermato, vestendo la maglia dal 2001 al 2009 (disputando ben 177 partite) e regalando ai tifosi 74 gol e 7 titoli. Sulle motivazioni che lo hanno spinto ad organizzare l’evento con i suoi ex compagni di Inter e Flamengo, Adriano ha dichiarato: «Molte persone mi hanno chiesto di salutarci. Anche se mi sono fermato qualche anno fa, avevo bisogno di questo incontro per chiudere il mio ciclo. Lo dovevo a tutti quelli che mi hanno sostenuto e mi sostengono».