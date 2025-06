Adriano ricorda: «Addio al calcio? Tanto male! Altri non sanno»

Adriano è tornato sul suo addio al calcio, sottolineando le emozioni che hanno accompagnato quei momenti. Queste le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Adriano è il protagonista di una nuova intervista realizzata da DAZN. L’ex giocatore dell’Inter, ancora molto amato dai tifosi non solo per quanto fatto vedere in campo ma anche per la sua spiccata sensibilità, ha soffermato la sua attenzione sul momento del distacco definitivo dal calcio. Un evento che, come emerso dall’estratto dell’intervista che sarà pubblicata più avanti, lo ha segnato profondamente: «Non avevo più la testa di giocare. La vita è difficile, mi ha fatto davvero male. La mia famiglia era con me, poi se gli altri non sono d’accordo a me non interessa di quello che pensano».