Adli sfida l’Inter: «Serie A? Strada lunga, faremo di più ogni giorno»

Adi si è concentrato sul rendimento del Milan in Serie A. I rossoneri hanno pareggiato nell’ultimo turno a Lecce scivolando a meno 8 dall’Inter.

REAZIONE − Yacine Adli a National News.com, ha parlato del cammino in campionato del Milan. I rossoneri si trovano sotto di otto punti dall’Inter prima: «Abbiamo faticato un po’ in Serie A in questi ultimi mesi, ma sappiamo che la strada è lunga. Quindi cercheremo di continuare a lavorare e fare di più ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo farlo e lo faremo perché, come ho detto, siamo in un club così grande e dobbiamo farlo per il club, per i tifosi e anche per noi».