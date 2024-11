Addio al Sindaco di Rozzano Ferretti, il cordoglio di Inter-News.it

La scomparsa improvvisa del Sindaco di Rozzano Gianni Ferretti ci addolora molto. Il cordoglio di tutta la redazione di Inter-News.it, che negli anni ha avuto l’onore e il piacere di intervistarlo.

CORDOGLIO DELLA REDAZIONE – Tutta la redazione di Inter-News.it si stringe alla famiglia e a tutti i cari del Sindaco di Rozzano Gianni Ferretti per la dolorosa e improvvisa scomparsa del primo cittadino del comune milanese ad appena 60 anni. Noi come testata giornalistica abbiamo avuto negli anni il piacere di intervistare il Sindaco in un paio di occasioni, in merito alla vicenda stadio con l’Inter, che aveva scelto proprio l’area di Rozzano come possibile luogo per costruire il proprio nuovo impianto. Gianni Ferretti, peraltro grande tifoso della Beneamata, ci ha sempre dimostrato la sua enorme disponibilità durante le interviste e le chiacchierate telefoniche insieme a lui. L’ultima peraltro alcune settimane fa. La sua improvvisa scomparsa ci addolora profondamente. Il nostro cordoglio a tutta la famiglia, gli amici e alla comunità di Rozzano.