Addio Pizzul, l’Inter si stringe in cordoglio: ‘Hai raccontato le emozioni’

L’Inter si stringe in cordoglio della famiglia Pizzul per la scomparsa dell’amato giornalista sportivo. Il club nerazzurro lo ricorda con una bellissima didascalia.

CORDOGLIO – La scomparsa di Bruno Pizzul ha commosso tutto il mondo del calcio e dello sport in generale, oltre a quello dell’intero giornalismo. La sua figura rimarrà indelebile e iconica: un vero e proprio gigante. Molti colleghi hanno voluto ricordarlo con affetto, sottolineando la sua professionalità e la sua umanità. Anche i tifosi hanno espresso il loro cordoglio, ricordando le emozioni vissute grazie alle sue telecronache. Pizzul è stato un maestro di stile, capace di coniugare competenza tecnica e capacità comunicativa. Diverse società calcistiche si sono strette in cordoglio per commemorare la sua scomparsa. Tra queste anche l’Inter. Questo il messaggio lanciato dal club nerazzurro sul proprio account di X: “Storica voce dello sport italiano, hai raccontato le emozioni del calcio e i successi nerazzurri con passione. Caro Bruno, ti ricordiamo allo stadio con le cuffie e il microfono, tuoi inseparabili compagni. Stringiamo in un grande abbraccio la tua famiglia e tutti i tuoi cari”. Indimenticabili le sue telecronache della Nazionale italiana, ma anche di alcuni successi dell’Inter come la finale di Parigi di Coppa Uefa del 1998, contraddistinta dalle giocate del Fenomeno Ronaldo.