Addio Pirelli, l’Inter cerca un supersponsor: ecco le idee – TS

“Tuttosport” sottolinea come l’Inter sia alla caccia di un nuovo sponsor ben più remunerativo di Pirelli: le opzioni sono diverse.

ADDIO A PIRELLI – Nel 2021 finirà il lungo rapporto tra Inter e Pirelli. Almeno come main sponsor, mentre è possibile che il marchio rimanga con un ruolo differente. Sponsor delle divise di allenamento ad esempio, più compatibile con le cifre che l’azienda di pneumatici intende investire.

CIFRE PIU’ ALTE – Nell’ultima stagione infatti Pirelli ha investito 19 milioni, con una forte componente di bonus. La base infatti è di 10,5 milioni. Cifre nettamente distanti dalle big europee: il Manchester United incassa 75 milioni da Chevrolet, il Real Madrid 70 da Fly Emirates, il Barcellona 55 da Rakuten, la Juventus 42 da Jeep. Il valore dei bianconeri fa da riferimento per Steven Zhang che punta a raddoppiare la cifra percepita attualmente.

VARIE IDEE – Per il grande salto il canale privilegiato di Suning porta alla Cina. Le opzioni sono Alibaba ed Evergrande. Non sarà facile arrivare a 40 milioni, ma sarebbe già un traguardo toccare i 30. Un’altra opzione vede Samsung. Ma non è escluso nemmeno si parli di aziende americane perché Zhang presta acnhe attenzione al mercato USA. Il momento non è proprio il migliore, ma le trattative sono in corso già da mesi.