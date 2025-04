Addio a Papa Francesco, Serie A vicina: rinviate tutte le partite di oggi

La Serie A si stringe attorno alla scomparsa di Papa Francesco, che ci ha lasciati in mattinata. Tutte le partite di oggi sono state rinviate.

LA DECISIONE – Papa Francesco se n’è andato all’età di 88 anni questa mattina. La Lega Serie A si stringe attorno alla scomparsa del Santo Padre, tant’è che si è deciso per il rinvio delle quattro partite in programma nella giornata di Pasquetta: ossia Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Ancora non si sa nulla su quanto verranno giocate.