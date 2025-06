Addio di Inzaghi, resta il disappunto dell’Inter! Dettaglio non da poco – Sky

Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter per accasarsi all’Al-Hilal, squadra saudita che gli ha garantito il secondo ingaggio più elevato al mondo per un allenatore di calcio. Un dettaglio del suo addio non è stato per nulla apprezzato dalla società nerazzurra.

LA SITUAZIONE – Simone Inzaghi e l’Inter avrebbero, di certo, potuto lasciarsi in modo diverso. Dopo 4 stagioni caratterizzate da svariati successi, vari sogni non realizzati e un percorso gradito ad alcuni e mal digerito da altri, l’epilogo è stato quello che nessuno sperava di vedere. La combinazione della sconfitta in finale di Champions League contro il PSG e dell’addio denso di interrogativi – da parte del tecnico piacentino – ha inevitabilmente inquinato le dinamiche di un rapporto che avrebbe meritato tutto un altro finale.

Inzaghi e l’Inter: cosa non è andato giù alla dirigenza nerazzurra!

LA CONVINZIONE – Come riferito da Matteo Barzaghi a Sky Sport, l’Inter non ha gradito la scelta di Inzaghi di parlare apertamente – in occasione del Media-day avvenuto nella settimana della finale contro il PSG – delle offerte a lui pervenute dall’Italia e dall’estero. Ciò ha determinato un rumore, attorno all’Inter, che non aveva alcun motivo d’essere in una settimana così delicata per i nerazzurri. La dirigenza nerazzurra avrebbe infatti preferito che la questione restasse interamente privata, in modo tale da non alterare gli equilibri interni allo spogliatoio nerazzurro. Ciò non è purtroppo accaduto, determinando una situazione nella quale nessuno potrà mai sapere come sarebbe andato l’atto finale di Monaco senza quel “coup de theatre“.