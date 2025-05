Addio a Garlini, il cordoglio dell’Inter per l’ex attaccante nerazzurro

Il mondo del calcio è in lutto per la triste scomparsa di Oliviero Garlini. L’ex attaccante di Lazio e Atalanta aveva vestito anche i colori dell’Inter: il cordoglio del club nerazzurro.

TRISTE NOTIZIA – Oliviero Garlini si è spento all’età di sessantotto anni, lasciando un grande dolore nel mondo del calcio italiano. L’ex attaccante nel corso della sua carriera ha vestito, oltre a quella dell’Inter, anche le maglie di Como, Empoli, Nocerina, Fano, Cesena, Lazio, Atalanta, Ancona, Ascoli, Ravenna e Corbetta, con la quale si è ritirato nel 1992. Una sola annata in nerazzurro per Garlini, risalente alla stagione 1986-1987.

Il cordoglio dell’Inter per la scomparsa dell’ex calciatore nerazzurro Garlini

LA NOTA UFFICIALE – Dopo la notizia della morte dell’ex calciatore, l’Inter dirama sul proprio sito ufficiale una nota di cordoglio: «FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Oliviero Garlini, ex attaccante che ha vestito la maglia nerazzurra nella stagione 1986/87. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto».