Addio a Elio Corno, noto giornalista e grandissimo tifoso dell’Inter

Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la scomparsa di Elio Corno, morto a 78 anni. Era noto anche per la sua grande passione per l’Inter.

ADDIO – Se ne va all’età di 78 anni Elio Corno, giornalista sportivo e grandissimo tifoso dell’Inter. Negli anni 2000, Elio Corno è diventato un volto popolare delle televisioni private (in particolare 7 Gold e ‘Il processo del lunedì’ di Aldo Biscardi), dove ha esibito senza freni la sua passione per l’Inter. La sua presenza carismatica e il suo modo di raccontare le partite lo hanno reso un personaggio amato e seguito da molti tifosi. Corno non era solo un giornalista, ma un vero e proprio narratore di emozioni, capace di trasmettere la sua passione per il calcio a chiunque lo ascoltasse.

CARRIERA – Elio Corno ha iniziato la sua carriera nel mondo del giornalismo sportivo come responsabile della pagina sportiva de “Il Giornale“. La sua passione per lo sport, in particolare per il calcio, lo ha portato a diventare una figura di riferimento per molti appassionati. Nel corso degli anni, Corno ha lavorato per diverse testate, tra cui la Gazzetta dello Sport, dove ha saputo distinguersi per la sua capacità di raccontare lo sport con un’energia e un entusiasmo contagiosi.