Adani: “Zanetti uguale per quarant’anni! Una volta si allenò dalla Reggina”

Adani è stato protagonista di una diretta Instagram nell’account di Vieri. L’ex difensore, all’Inter dal 2002 al 2004 e ora opinionista per Sky Sport, ha ricordato un aneddoto con Zanetti protagonista.

IL MODELLO – Da Daniele Adani grandi parole per il suo ex capitano all’Inter: «Javier Zanetti è uguale per trecentosessantacinque giorni all’anno per quarant’anni. Io bevo Coca-Cola Zero, lui può berne quaranta ed è sempre davanti a tutti negli allenamenti. Una volta era infortunato, è andato la mattina al centro sportivo della Reggina per allenarsi. Ovviamente gli hanno detto di sì, lui è andato a chiederlo ai ragazzi della foresteria in sala pranzo. L’ha chiesto anche a loro, perché oltre a chiedere il permesso devono accettarlo anche loro. L’ho chiamato la sera prima di Ecuador-Argentina (partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali del 2018, ndr), Zanetti è venuto ospite a Sky ed esultava come un ragazzino. È il secondo di tutti i tempi come presenze, lì però era il primo perché Javier Mascherano non l’aveva ancora superato. È tornato a casa e ci ha mandato i video dei figli che esultavano, lo capisci che cos’è? Zanetti è una persona che non ce la fa a non essere corretto e giusto nella professione. Se tu arrivi all’Inter e al Milan hai Paolo Maldini e Zanetti, che peraltro sono profili simili: non puoi non seguirli, è così per tutti».