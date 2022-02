Adani: «Zanetti scelto come speciale ma ha restituito! La sua fine all’Inter…»

Adani spende parole di elogio per il suo ex capitano Zanetti. L’ex difensore dell’Inter, in apertura di “Calcio con la F” sulla Bobo TV dell’ex compagno di squadra Vieri in diretta su Twitch, prende come esempio raro il fuoriclasse argentino, oggi Vice-President del Club

ZANETTI UNICO – Pur parlando di basket, Daniele “Lele” Adani utilizza un metro di paragone calcistico per rimarcare un concetto trasversale: «Javier Zanetti adesso, non dieci anni fa, è uguale a trent’anni fa! Quando lo vediamo fuori, com’è? Pettinato uguale. Giovane. Il fisico non ha massa grassa. Javier, che ha fatto il record di presenze nell’Inter, quando è andato a finire? Quando si è rotto il tendine di Achille. Quella cosa lì ha inciso sui suoi ultimi anni e sul suo ultimo periodo. Ma è una cosa extra. Se no Pupi mica si sarebbe fermato. Non ha mai saltato un allenamento! Non l’ho mai visto affaticato in viso. Come possiamo raccontarlo ai ragazzi? Ogni mattina, soprattutto in ritiro, dopo aver caricato per giorni, la stanchezza ti fa essere scontroso. Zanetti non lo era mai. Sempre gentile. Penso che lì il Signore abbia scelto… Come LeBron James, come Rafa Nadal. Però poi tu devi restituire. La tua parte devi farla. Pupi che professionista è stato? Ti hanno scelto come speciale, ma questo è un onere che devi portare avanti. E noi (si rivolge ad Antonio Cassano e Nicola Ventola, ndr) possiamo testimoniarlo, perché ci abbiamo giocato insieme, per lasciarlo alla gente. Non puoi fissare la fine di un campione simile!». Questo il pensiero di Adani su Zanetti, che sarà certo felice di sentirsi descritto così.