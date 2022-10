Adani: «Vista Inter dei tempi d’oro ma manca stabilità! Sconcerti indelicato»

Lele Adani giudica la prestazione dell’Inter contro la Fiorentina. L’ex giocatore, oggi opinionista, ha individuato anche cose positive nonostante la mancanza di stabilità difensiva. Poi commenta le parole di Sconcerti. Le sue parole alla Bobo Tv

NO ALLA VIOLENZA − Adani dice la sua sulle parole di Sconcerti (vedi articolo) in merito agli episodi in tribuna di Fiorentina-Inter: «Parole Sconcerti? Non è stato delicato a trattare gli episodi successi in tribuna al Franchi. Non si può essere comprensivi davanti alla violenza. Non c’è modo di giustificare o ammorbidire la violenza, va sempre condannata. Allo stadio si va per vedere la partita, stop».

COSE DA CAMPO − Poi Adani si concentra sulla gara del Franchi: «Sulle cose positive vedo le cose dell’anno scorso dell’Inter. Penso che l’Inter come spirito, creatività, le azioni da gol che fa, comincia a ritornare quella dei tempi d’oro. Ricordiamo che l’Inter sta giocando senza Brozovic e senza Lukaku, giocatori importanti per qualità e leadership. Ma c’è da trovare un po’ di stabilità. Una squadra evoluta difende come attacca e attacca come difende, le due fasi al momento non sono da grande squadra. Deve crescere e migliorare. Il target dell’Inter è il primo posto. Acerbi è un centrale non un braccetto, con Ikone sono due passi diversi. Se non arriva il raddoppio ti fa male».