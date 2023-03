Adani: «Troppe sconfitte per l’Inter! E prima di una partita decisiva»

Lele Adani in studio nel corso di “90° Minuto” in onda su Rai 2, ha espresso al propria opinione riguardo l’ottava sconfitta in campionato dell’Inter contro lo Spezia.

TROPPE SCONFITTE – Adani analizza il periodo dell’Inter, sempre caratterizzato da alti e bassi e la sconfitta contro lo Spezia prima del Porto: «L’Inter ha perso otto partite in campionato, sono troppe. Vero che contro lo Spezia ha creato tanto, ma la stagione è stata fatta troppo di alti e bassi e le sconfitte sono innumerevoli per una squadra che deve vincere il campionato prima di una partita decisiva in Champions League».