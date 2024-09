Adani: «Thuram miglior acquisto in 15 mesi di Serie A! Barella non Gattuso»

Adani ritiene che Thuram dell’Inter sia il miglior giocatore che la Serie A ha aggiunto dall’inizio della scorsa stagione. Nella puntata di stasera di Viva el Futbol, su Twitch, l’ex difensore contesta poi Cassano sul valore di Barella.

AL TOP – Quattro gol in tre partite: Marcus Thuram va alla sosta per le nazionali come capocannoniere della Serie A. Ma per Daniele Adani il numero 9 dell’Inter – che ha chiuso il poker di venerdì dopo l’autogol e la prodezza di Nicolò Barella – è molto di più: «Thuram è il miglior acquisto della Serie A degli ultimi quindici mesi, nel senso dal campionato scorso. Perché lui, l’ho visto l’altra sera, calcisticamente è con l’atteggiamento. Thuram fa l’autogol col tiro deviato dopo tre minuti, va nello spigolo del campo e mentre l’Atalanta batte si mette pronto per andare a pressare. È forte di testa e di cuore, si mette a disposizione dei compagni e finalizza. È felice di giocare a calcio».

Thuram e Barella due icone dell’Inter secondo Adani

BIG ASSOLUTO – Oltre a Thuram, Adani ha buone parole anche per Barella: «L’evoluzione che ha avuto è quella di andare a rifinire come centrocampista offensivo. Barella, quando stoppa la palla, la gioca agli attaccanti come un trequartista. Dribbla nello stretto, o ruota sul pallone, e usa interno-esterno come un centrocampista offensivo, come una mezzala che si trova meglio a lavorare nei pressi della porta. L’anno scorso ha fatto pochi gol, l’altra sera ha fatto un eurogol: non entro nel merito della conclusione, entro a livello concettuale. Io non vedo Barella come Gennaro Gattuso: lo era più a inizio carriera, ora non lo fa più. Io guardo Barella e non vedo quei recuperi, lui usa l’intelligenza anche nelle corse all’indietro. Ma gioca con lucidità e soprattutto sentendo dentro il calcio nell’ultimo terzo di campo. Io lo vedo così».