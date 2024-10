Adani: «Thuram devastante. Solo l’Inter può perdere lo Scudetto!»

L’Inter ha vinto contro la Roma per 1-0 e lo ha fatto nelle grandissime difficoltà riscontrate allo Stadio Olimpico. Lele Adani ha detto la sua sul canale Youtube Viva el Futbol.

ATTACCANTE – Lele Adani, analizzando Roma-Inter, parla dei due attaccanti: «Senza Calhanoglu Zielinski tornerà nelle rotazioni, ma tra le mezzali. Thuram è diventato un titolare per merito nel corso del tempo, l’Inter aveva speso 10 milioni per Arnautovic da classe 1991. L’atteggiamento di Thuram è quello del compagno ideale, perché lavora con il sorriso, si sacrifica e fa la partita fisica. Quelli intorno a lui e dei reparti arretrati lo cercano, è tecnico, ha corsa, ha fisico, è una punta moderna. Dal suo arrivo, quindi da 16 mesi, è stato l’acquisto che ha più stupito in tutta la Serie A. Il suo impatto è sicuramente devastante. La centralità dell’attacco però è Lautaro Martinez».

Inter, la pressione di Lele Adani

IMPORTANZA – Adani ha poi continuato sulla gara dell’Olimpico: «Nel percorso di Inzaghi l’annata di Serie A della scorsa stagione la si deve a tanti giocatori. Miglior attacco e miglior difesa per distacco: la situazione era completa, elaborata e raggiunta. Ci sono i cardini, però anche le seconde linee sono state decisive. I gol di Frattesi, Dimarco e altri. L’Inter quasi accetta il calo, non spaventandosi e sapendo che sta avanti a tutte. La giornata di Serie A è stata penosa, tante squadre hanno giocato male. L’Inter si è abbassata, stona però che non c’è stato il secondo gol contro la Roma. Questa è una fase dove i tanti impegni fanno sì che i nerazzurri non siano partiti al 100%. Se l’Inter ci mette del suo perde lo Scudetto, altrimenti è cosa fatta. Il Napoli rimarrà vicino per tanto tempo con Conte, ma non è allo stesso livello. Solo tre volte negli ultimi anni ha vinto la squadra senza coppe europee»