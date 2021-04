Adani: «SuperLega, il calcio è rimasto unito! La risposta di tutto il popolo»

Adani, ex giocatore dell’Inter oggi opinionista, nel corso di una diretta Instagram con l’amico Bobo Vieri, ha parlato dello stop della SuperLeague.

STOP SUPERLEGA – Adani, nel corso di una diretta Instagram con il suo amico Vieri, ha parlato dello stop della SuperLega e della risposta che è arrivata da tutto il mondo del calcio, e non solo: «La SuperLega non è durata molto! Questo sai perché Bobo? Perché la risposta del calcio è stata all’unisono. Il calcio è rimasto unito e non vuole che gli si tolga il merito del senso dello sport, del gioco, del conquistarsi un obiettivo anche se sei una piccola realtà. Il più piccolo che batte il più grande. È finito tutto! Visto che potere ha il calcio? È intervenuta anche la politica, ma il segnale più grande è stato di tutta la gente, del popolo».