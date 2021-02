Adani su Milan-Inter: Â«Lukaku ed Eriksen: meno male che il campo parlaÂ»

Adani su Milan-Inter: «Lukaku ed Eriksen: meno male che il campo parla»

Condividi questo articolo

Daniele Adani

Daniele Adani commenta in modo piccato il risultato di Milan-Inter, rispondendo a chi criticava Lukaku e Eriksen. Ecco le sue parole.

RIVINCITA – Romelu Lukaku e Christian Eriksen sono tra i protagonisti di Milan-Inter, anche se la scena è tutta per Lautaro Martinez. Il belga entra nel match servendo l’assist per il vantaggio del numero 10, e firmando poi il gol dello 0-3. Il danese guida la manovra assieme a Marcelo Brozovic, senza mai andare in sofferenza, nemmeno in fase di copertura. E, a fine partita, Daniele Adani commenta in modo piccato le critiche su questi due giocatori: “In effetti, Lukaku non è decisivo, Eriksen non è funzionale e la costruzione dal basso guardando il secondo gol non serve a nulla. Meno male che il campo parla…meglio. #calciovero”.