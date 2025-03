Adani stupito: «Napoli mi ha impressionato contro l’Inter. Fatto calcio!»

Lele Adani si è espresso sulla sfida del Maradona tra Napoli e Inter, match conclusosi con il punteggio di 1-1. Dal suo punto di vista, i partenopei hanno disputato una partita di grande livello sul piano del gioco e dell’intensità.

IL RAGIONAMENTO – Il Napoli ha pareggiato contro l’Inter nell’ultima sfida del Campionato italiano con il punteggio di 1-1. Gli azzurri hanno svolto un secondo tempo di importante rilievo, sfruttando anche la “confusione” dei nerazzurri nella prima fase della frazione a causa del cambio modulo non recepito dalla squadra. Sul punto si è espresso Lele Adani, che durante una diretta di Viva El Futbol ha sottolineato la bontà della prestazione dei meneghini: «Il Napoli ha fatto calcio. La prova del Napoli mi ha impressionato, giocando con pressione e creando tante occasioni. Se fosse durata sei minuti in più, non so come si sarebbe conclusa».

Adani si pronuncia su Napoli-Inter: un dato spicca sugli altri

IL COMMENTO – Adani ha poi proseguito sottolineando una statistica che, dal suo punto di vista, testimonia come il Napoli avrebbe meritato la vittoria sui nerazzurri: «Penso che il Napoli meritasse di vincere sabato. Nel secondo tempo, i nerazzurri ha fatto 0,02 di expected goals, senza mai arrivare in area e tirare in porta».