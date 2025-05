Adani: «Le speranze dell’Inter finite sull’errore di Arnautovic!»

Lele Adani riassume in una sola frase quello che è successo a San Siro durante Inter-Lazio. L’ex calciatore ne parla in questo modo e dà anche ragione al collega Cassano su VivaElFutbol.

SCUDETTO ANDATO… – Lele Adani spiega come è andata a San Siro: «Le speranze dell’Inter sono finite sulla palla ciccata da Arnautovic. La differenza di un punto trovo sia meritata. I dettagli fanno la differenza e il Napoli ha sprecato meno dell’Inter. Ha perso a Como nelle ultime partite il Napoli, mentre nella settimana successiva pareggia con l’Inter e rimane attaccata con il gol più importante, che è quello di Billing. I partenopei hanno steccato qualche partita, ma farebbe 82 punti a fine stagione con la vittoria contro il Cagliari. Sarebbe il punteggio più basso di sempre, ma nelle vicissitudini dell’anno è stato fondamentale. L‘Inter ha fatto due punti con la Juventus ad esempio, il campionato è rimasto equilibrato. Lo scudetto Conte lo ha conquistato col sangue, col sudore, al di là degli errori della squadra di Inzaghi. Con quell’epilogo è normale pensare al disfattismo in casa nerazzurra. Il campionato però non è finito, dura 38 partite. L’Inter lo ha buttato via, questo è il termine che gira. Non facciamo però riferimento solo al pari con la Lazio, perché Isaksen poteva fare 0-1 al primo tempo. Ieri non è cambiato nulla, ma c’è il campionato dietro e la squadra di Inzaghi ha sbagliato tanto»