Adani: «Spalletti grande lavoro all’Inter, ha aiutato anche Conte»

Daniele Adani, ospite negli studi di 90ºminuto, si è soffermato sul lavoro di Spalletti all’Inter sostenendo come il tecnico toscano ha aiutato il prosieguo di Conte in nerazzurro

APRIPISTA − Così Adani sull’attuale allenatore del Napoli: «Luciano Spalletti ha fatto un grande lavoro all’Inter, dando per due anni consecutivi l’accesso alla Champions League. Il suo percorso ha poi permesso di fare bene anche ad Antonio Conte». In due anni di nerazzurro, Spalletti ha portato l’Inter per due volte in Champions League. In entrambi i casi, i nerazzurri arrivarono sul filo alla qualificazione sia contro la Lazio nella stagione 2017/18 che contro l’Empoli in quella 2018/19.