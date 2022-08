Adani: «Skriniar a certe cifre era da cedere, vi spiego! Problema Inter è altro»

Adani ribalta la questione relativa a Skriniar, che da venerdì l’Inter ha tolto dal mercato nonostante il pressing del PSG. L’ex difensore sostiene che, in realtà, la società avrebbe dovuto valutare la cessione anche con altri nomi. Queste le sue parole da Bobo TV, dove ha discusso anche la gara con lo Spezia (vedi articolo).

CONTROCORRENTE – Daniele Adani contesta una certa narrazione: «A certe cifre bisognava pensare di cedere Milan Skriniar. Vi spiego il perché: se l’Inter, ed è risaputo perché non ce lo siamo inventati noi, passa per una società che deve guardare a un determinato tipo di budget, la cessione di Romelu Lukaku dev’essere fatta e Ivan Perisic non rinnova perché chiedeva troppo pur essendo indispensabile. Avrebbe fatto la differenza Perisic, e la fa appena mette gli scarpini a San Siro. Per un problema di richiesta troppo alta, che è un milione, non venitemi a raccontare che Skriniar a settanta milioni non si può vendere. Entrano soldi freschi, ne puoi prendere due e te ne rimangono».

COME RIMPIAZZARLO? – Adani entra nel merito: «Il problema non è vendere Skriniar, è avere le idee per sostituirlo. Nel calcio sono vendibili tutti, a certe cifre è indiscutibile vendere. Poi Skriniar non va via: è contento il giocatore, è contenta la squadra, i tifosi sono tutti contenti perché coi fatti dimostra di meritare l’affetto e la considerazione. Anche io, che non conduco l’operazione. Ma concettualmente il problema non è cederlo: è sostituirlo. Nel calcio certi rapporti tra uscita ed entrata si fanno in un certo modo, e l’Inter ha dimostrato di poterlo fare con Nicolò Barella, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries. Il calcio è fatto di rapporti fra il discorso economico, che dev’essere sano, il risultato sportivo che devi raggiungere e la concessione all’allenatore dei requisiti tecnico-tattici che gli permettano di lavorare. Se tu metti insieme queste cose fissi un obiettivo».

CERCARE LE IDEE – Adani non è convinto che non si sarebbe trovato un sostituto adeguato: «I calciatori ci sono, i calciatori li trovi. È l’ultimo dei problemi. Ma se io sento che Skriniar non si può vendere perché non va più bene l’Inter allora dico “fermati”. Un calciatore a quelle cifre si può vendere, forse si deve vendere: devi essere bravo a trovare certi calciatori per lavorarci, crescere e riottenere il risultato sportivo. Troppo facile dire che non esiste sostituto ed è impossibile vendere: nel mondo del calcio si sono venduti tutti. Skriniar viene pagato trentacinque milioni, due anni fa pensavi che non fosse adatto per giocare nella difesa a tre, diventa questo giocatore e non ottimizzi per rinnovare e prenderne un altro? Ha ammortizzato tutto con le prestazioni».