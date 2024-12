Adani sicuro: «Lautaro Martinez uno dei più forti al mondo!»

Lautaro Martinez non ha ricevuto nessun riconoscimento dalla FIFA per il 2024, Giuseppe Marotta lo ha fatto notare con particolare rammarico. Daniele Adani va controcorrente nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2.

TRA I MIGLIORI! – Lautaro Martinez non è candidato come FIFA Best Man of the Year, nonostante nel 2024 abbia vinto il campionato di Serie A da miglior giocatore della sua Inter e la Copa America da capocannoniere della competizione. Giuseppe Marotta ha già espresso il suo disappunto, Daniele Adani anche lo fa ma sottolineando altro: «Devo dirti che dei premi mi frega poco. A me interessa poco perché Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più forti al mondo senza se e senza ma. Che arrivi sesto, settimo, dodicesimo nelle classifiche come quella della FIFA penso che non sposti, poi Marotta giustamente ne fa un discorso di tutela, di protezione del capitano della sua rosa. Gasperini però non è entrato nei primi cinque allenatori, ripeto che parliamo di Gasperini»