Sensi non ha partecipato a Italia-Irlanda del Nord 2-0, in quanto in tribuna (vedi articolo). Daniele Adani, ospite di “23” su Sky Sport, non esclude però una sua presenza a giugno agli Europei.

FIDUCIA INTATTA – Meno di tre mesi agli Europei, il commissario tecnico Roberto Mancini si avvicina il tempo delle scelte. Daniele Adani valuta il centrocampo: «Sono tutti simili i giocatori, hanno tutti certe caratteristiche. Stefano Sensi era sicuramente preso in considerazione, dopo vediamo. Gaetano Castrovilli è un altro giocatore rispetto a Sensi, Nicolò Barella dà altre cose in più: Castrovilli però ha un passo con la palla che non ha nessuno nel nostro centrocampo. Ma si è un po’ fermato».