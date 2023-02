Adani: «Sanchez pagato dall’Inter per andare a fare 14 gol al Marsiglia!»

Adani se la prende con l’Inter per aver lasciato andare Sanchez, visto che per il momento né Lukaku né tantomeno Correa sono riusciti a incidere. Alla Bobo TV, l’ex difensore ritiene che sia stato un errore dare la buonuscita al cileno.

RENDIMENTO NO – Così Daniele Adani: «Perché l’Inter fa determinate partite e poi Monza, Empoli e Sampdoria così? Nel primo tempo si è giocato a una metà campo, l’Inter arrivava a volte un po’ leziosa e perdeva duelli nell’ultimo terzo di campo. Ha calciato poco e male, in maniera disordinata, ma bisogna chiedersi perché accade. Dal mio punto di vista l’Inter a volte è superficiale: viene dalla vittoria in Supercoppa Italiana e nel derby fatta bene, dimostrando che con la Juventus ha la rosa più forte del campionato, ma sulle qualità e sul valore di un gruppo che lavora insieme da qualche anno bisogna chiedersi come mai. Con l’Empoli approccio superficiale, venendo dalla Supercoppa Italiana stravinta, lasciando stare l’espulsione. Poteva stare una settimana e non avrebbe segnato. Secondo me è complesso di superficialità: molte volte si danno le cose per scontate. La Sampdoria nemmeno con le mani fa gol».

ATTACCANTI SBAGLIATI – Adani analizza Romelu Lukaku: «Non lo vedo che sbaglia nell’atteggiamento, ma non è più quel calciatore. Non ha più la condizione fisica, sa che non è più suo quel posto fra l’infortunio e le performances di Edin Dzeko. Poi c’era un altro Lautaro Martinez: cambiano le gerarchie, se non è al 100% Lukaku quando corre si tocca le cosce e cade a terra. E così non arrivano i gol. Alexis Sanchez? Innanzitutto il Marsiglia è secondo a cinque punti dal PSG, con un giocatore pagato per andarci a giocare dall’Inter. Ha fatto nel 2022-2023 quattordici gol in trentadue gare, con una media di 3.4 dribbling: è chiaramente il giocatore più disequilibrante, che ha fatto meglio dell’Inter. Sanchez non è mai stato titolare e, quando dicevano che era finito, entrava e si faceva bastare venti minuti per essere decisivo».

CAMBIO DI ROTTA – Adani, dopo l’attacco su Sanchez, torna sull’altalenanza di risultati: «L’Inter su ventidue partite ne ha perse sei, tra cui Empoli e Udinese, pareggiando con Monza e Sampdoria. Una squadra che vuole stare in alto non perde questi punti: l’Inter è molto in ritardo. Ma perché certe partite, come Barcellona o i due derby? Perché certe manovre e poi a un certo punto la squadra si affloscia e diventa pigra? L’Inter può arrivare anche seconda, ma non è un campionato e una stagione giusta».