Adani: Â«Sanchez ed Eriksen inventano. Porteranno lo scudetto all’InterÂ»

Adani: «Sanchez ed Eriksen inventano. Porteranno lo scudetto all’Inter»

Daniele Adani esalta la prova di Sanchez e Eriksen in Torino-Inter. In entrambi i gol nerazzurri c’è infatti lo zampino dei subentrati. Ecco le parole del telecronista alla BoboTV.

QUALITÀ SUPERIORE – Alexis Sanchez e Christian Eriksen iniziano Torino-Inter partendo dalla panchina. Subentrano nel secondo tempo, ed incidono alla grande sulla gara. Il danese innesca l’azione che porta al rigore del vantaggio. Il cileno, invece, serve l’assist che Lautaro Martinez gira magistralmente in porta. E Daniele Adani non può esimersi dal lodare i due fantasisti nerazzurri: «Qual è la differenza tra grande squadra e piccola squadra? La piccola squadra difende negli spazi piccoli e attacca su campi larghi. La grande squadra attacca a tutto raggio, e si difende poi all’indietro, rischiando qualcosa a campo aperto. Sanchez ed Eriksen contro le squadre chiuse non si ca..no addosso. Li trovano gli spazi, li inventano. La palla che dà Eriksen sull’azione che porta al rigore: guarda prima di dare la palla, non dopo. I grandi giocatori, che attaccano nel chiuso, guardano prima e scelgono lo spazio. In quel centesimo di secondo nasce la sorpresa. Sanchez ed Eriksen saranno quelli che porteranno lo scudetto all’Inter. Gli altri c’erano già, loro due no. Provate a guardare quante partite ha vinto Eriksen da quando gioca? Tutte le ha vinte. Hanno dato quell’imprevedibilità che ti permette di essere grande squadra anche contro il chiuso».