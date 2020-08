Adani: “Roma, pareggio regalato all’Inter, poi top. Cancelo-Telles solo a 5”

Adani ha ripercorso la stagione della Roma, sottolineando l’ottimo finale al netto del pareggio contro l’Inter. L’ex difensore fa anche un’analisi tattica del Siviglia, citando la storia di Cancelo e Telles in Italia. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport

TEMPO DI BILANCI – Daniele Adani dopo l’eliminazione dei giallorossi: «Non abbiamo sopravvalutato la Roma. E’ la migliore squadra che si è presentata nel finale di campionato con 7 vittorie e un pareggio. Pareggio regalato da Spinazzola all’Inter, se no erano 8 vittorie. Con le partite europee tornano gli esami, in condizioni diverse e differenti. Riposo squadre spagnole? All’estero ci fanno i raggi x. Il Siviglia è una squadra quarta in Liga spagnola che è come lo Scudetto. Hanno una mentalità diversa: guardate l’apertura dei terzini, la voglia di attaccare. Noi abbiamo avuto Cancelo e Telles, ma dicevamo che andavano bene solo da quinti».