Adani: «Rigore? C’è qualche dubbio. L’Inter non può essere sempre a mille»

Lele Adani, in diretta a La Domenica Sportiva, ha commento l’1-1 tra l’Inter e il Napoli. L’ex giocatore ha parlato della solidità degli azzurri di Antonio Conte.

DUBBIO – Lele Adani, ex giocatore e oggi opinionista di Rai Sport, ha commentato il pareggio tra l’Inter e il Napoli a San Siro. Queste le parole del noto giornalista: «Il Napoli in trasferta i gol li aveva presi solo a Verona, indenne contro Milan e Juve e ne ha preso uno stasera. La solidità del Napoli inibisce gli altri, il percorso degli azzurri continua, c’è lo scatto a migliorare. L’Inter non può essere semper a mille, la partita l’ha vissuta spesso nella metà campo del Napoli, così come il Napoli ha giocato spesso nella sua metà campo. Rigore? Anche per me il fischio di questo penalty è molto dubbio».