Adani ricorda: «Nulla è scontato! Napoli deve confermarsi»

Lele Adani si è pronunciato in vista dell’ultima giornata di Serie A, sottolineando il compito del Napoli in relazione alla sfida contro il Cagliari.

IL RAGIONAMENTO – Lele Adani non ha dubbi in merito all’atteggiamento che il Napoli dovrà avere in occasione del match scudetto contro il Cagliari. L’ex calciatore si è infatti espresso in questi termini al TG1: «Nel calcio non c’è nulla di scontato, devi meritarti la vittoria sul campo. Essendo il Napoli quello che ha la prima e l’ultima parola, se giocheranno concentrati, sfruttando le loro qualità e senza commettere errori, credo che possano vincere la partita. Però abbiamo visto tanti colpi di scena e segnali che hanno messo tutto in discussione. A Napoli dovranno confermarsi».

Adani rimarca il percorso stagionale del Napoli di Conte

LA CONVINZIONE – Adani ha poi proseguito: «Anche se non dovessero vincere lo scudetto, la stagione del Napoli non può essere considerata un fallimento. Con Conte hanno fatto un percorso quasi completo, meno 90 minuti».