Adani: «Radu, grandi parate. Il suo errore non inferiore a un altro»

ANALISI COMPLETA – Daniele Adani prende le difese di Ionut Radu, protagonista ieri di un grave errore in Fiorentina-Cremonese. L’ex difensore ha parlato così della prestazione del portiere di proprietà dell’Inter: «Bisogna analizzare sia le prodezze che gli errori. L’errore di Radu è molto grave, ma non inferiore a quello fatto da Gollini nel gol preso direttamente da calcio d’angolo. Nell’analisi globale sono due gravissimi errori. Bisogna però anche dire che Radu durante la partita ha fatto grandi parate. Che invece Gollini non ha fatto. L’errore ci sta, ma l’analisi bisogna farla sempre in modo completo».