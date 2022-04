Adani: «Radu? L’Inter ha vinto giocando da Handanovic! A Bologna 25’»

Adani difende sia Radu sia la scelta, dell’Inter e anche di altre squadre, di giocare dal portiere. L’ex difensore, da Bobo TV, ricorda anche come spesso la squadra di Inzaghi cominci da Handanovic.

BRUTTA PROVA – Daniele Adani condanna l’atteggiamento di mercoledì: «L’Inter ha iniziato la partita come aveva finito le altre, cioè dominandola. Ha fatto venticinque minuti dove ha giocato molto bene, arrivando a tirare e concludere con diversi giocatori. Dominava il gioco, era in totale presidio degli ultimi trenta metri avversari. Ha esattamente cominciato come aveva finito le altre partite, ma ha finito sul gol di Marko Arnautovic. La partita dopo l’1-1 molto male, sotto tutti gli aspetti. Ha sbagliato tantissimo tecnicamente, poco lucida, i cambi non hanno dato nulla. Dal gol di Arnautovic l’Inter ha spento la luce, non ha più giocato a calcio e con quell’errore perdi. Ha l’aggravante che era partita bene, con il gol di Ivan Perisic, ma se esci e non rientri sei costretto a recuperare. E non sarà facile a Udine».

LO SVARIONE – Adani difende il portiere rumeno: «Un errore, quello di Ionut Andrei Radu, ha condizionato la partita. Radu ha sbagliato perché aspettava diversamente la palla. Non mette dietro il piede d’appoggio a sufficienza, si calcia l’altro piede e liscia la palla. Gianluigi Buffon lunedì ha fatto lo stesso, ma non c’è da insegnare niente a Buffon. Non c’entra niente la costruzione da dietro: sono stupidate! L’Inter ha perso la partita, ma com’è arrivata a vincere i campionati? Con i palloni giocati da Samir Handanovic».