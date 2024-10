Adani sulla querelle Spalletti-Inzaghi: «Il CT chiaro sulla vicenda!»

Adani spende qualche parola in merito alla vicenda sugli ultras e alla querelle Spalletti-Inzaghi. L’ex giocatore parla di chiarezza.

CHIAREZZA – Continua il dibattito sulla vicenda Luciano Spalletti-Simone Inzaghi e le parole del CT della Nazionale in merito all’inchiesta sugli ultras. Nelle ultime ore, lo stesso Commissario tecnico avrebbe chiamato Simone Inzaghi, ma non ha voluto parlare di scuse senza fare dietrofront rispetto alle parole espresse nella giornata di giovedì. Lele Adani su Rai Sport ha detto la sua in questo modo: «La chiarezza non lascia spazio a interpretazioni: non deve essere descritta. Dentro poi uno decide se ampliare o meno il discorso, ma la chiarezza va rispettata e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Per me Luciano Spalletti sulla faccenda è stato molto chiaro».