Adani: «Quello che ha fatto Dzeko non ha paragoni. Classe? Ha tutto!»

Dzeko sul campo del Sassuolo è entrato nel secondo tempo, permettendo all’Inter di ribaltare il risultato e ottenere così 3 punti fondamentali. Lele Adani – ospite negli studi di 90 minuto, in onda su Rai 2 -, tesse le lodi del numero 9 nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

COMPLETO – Edin Dzeko ieri sul campo del Sassuolo ha di fatto regalato i 3 punti all’Inter segnando un gol e procurandosi il rigore dell’1-2 definitivo. Secondo Lele Adani, il bosniaco non ha nulla da invidiare a Romelu Lukaku: «Fattore Dzeko: ieri è subentrato e ha fatto subito la differenza. Quello che ha spostato e fatto non ha paragoni: ha sette anni in più di Romelu Lukaku e sta realizzando secondo me a un ritmo difficilmente immaginabile prima. Ha 35 anni quindi è questo il motivo per il quale non può fare 60 partite ma quando entra allunga la squadra, attacca la profondità, segna e fa segnare e quindi fa subito la differenza. Dzeko per classe e Lukaku per potenza? Ma Dzeko ha anche potenza, ha tutto».