Adani: «Prestazione Lukaku opaca, deve tornare al suo livello fisicamente»

La prestazione di Romelu Lukaku non è stata convincente. Se l’Inter ha perso con il Bologna è stato anche per i mancati appoggi delle punte, Daniele Adani conferma la situazione su 90′ Minuto con la Rai.

PROBLEMI – Romelu Lukaku non ha convinto in Bologna-Inter. Daniele Adani ne ha parlato così su 90′ Minuto, programma della Rai: «La prestazione di Lukaku è opaca, ha cercato di concludere, di combinare ma non sempre ci è riuscito. Questo lo abbiamo visto poco in stagione nonostante il gol con il Porto. Oggi ha cercato di darsi da fare con l’atteggiamento giusto, aiutando anche la squadra. L’azione con il corpo a proteggere la palla al difensore è il suo pane, oggi è venuta meno. Lukaku cerca di dettare il movimento, va in profondità e dà anche palle giuste, come quella per Gosens. Lukaku deve tornare al suo livello, più di qualsiasi altro giocatore ha bisogno del suo fisico. Dopo lavora con i compagni, diventa più tecnico. La finezza ce l’ha nel pensiero, Madre Natura non l’ha donata però. Lui è uno predisposto a sacrificarsi, giocare con l’altro attaccante e dribblare ma se non sta bene fisicamente fa fatica».