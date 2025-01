Adani: «Polemiche su Motta mi ricordano quelle su Inzaghi!»

Lele Adani ha fatto riferimento alla crescita da allenatore di Simone Inzaghi per esprimere il suo giudizio sull’allenatore della Juventus Thiago Motta.

IL COMMENTO – Lele Adani ha parlato a Rai2 delle critiche rivolte a Thiago Motta per l’andamento non ottimale della sua squadra in questa Serie A: nel farlo, l’ex calciatore ha fatto ricorso al caso di Simone Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni: «L’Italia è il Paese nel quale si riteneva Ancelotti un fallito. Lo stesso è accaduto a Pioli o a Spalletti, che hanno poi vinto uno scudetto (rispettivamente con Milan e Napoli, ndr.). E come dimenticare quanto avvenuto con Inzaghi, cresciuto alla Lazio e autore di un percorso che lo ha condotto alla vittoria dello scudetto con l’Inter».