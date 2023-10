Adani: «Parametri a zero Inter operazioni incredibili! Bravi»

Adani si è complimentato con la dirigenza dell’Inter per le operazioni a parametro zero fatte negli ultimi anni. L’ex giocatore ne ha parlato in un suo intervento BoboTV.

PARAMETRO ZERO – Adani si è complimentato così con l’Inter dopo la partita giocata col Benfica: «Questa squadra è stata costruita con tre parametri zero. Calhanoglu e Mkhitaryan a zero! Anche Acerbi e Darmian. Sono operazioni incredibili, però poi vengono anche messi in condizione. A zero vuol dire che ti muovi prima e meglio, altrimenti arrivano gli altri. Sono tutti calciatori che vengono valorizzati. Thuram non ha mai fatto queste cose, anche quando giocava da prima punta. Doveva capire i movimenti del 3-5-2 con una punta come Lautaro Martinez dove ti devi anche adeguare».